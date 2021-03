Die Ölpreise haben sich am Montag im frühen europäischen Handel mit fester Tendenz präsentiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand gegen 11.00 Uhr bei 65,47 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag ein Plus von 1,6 Prozent ist.Die Stimmung am Ölmarkt bleibt weiterhin sehr gut. Weitere Unterstützung könnten die Preise durch Nachrichten aus Russland erhalten. ...

