München (ots) - Spielteilenehmer aus Bayern beweisen momentan bei der Sieger-Chance ein glückliches Händchen. Bereits zum dritten Mal im Jahr 2021 sicherte sich ein Spielteilnehmer aus dem Freistaat die Extra-Rente der GlücksSpirale-Zusatzlotterie. Der neueste bayerische Rentner kommt aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und ist momentan noch unbekannt.



Bekannt ist, dass er den Spielauftrag anonym mit zwölf ausgefüllten Spielfeldern im LOTTO 6aus49 inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 abgegeben hat. Zusätzlich nahm er an der GlücksSpirale und der Sieger-Chance teil und investierte deshalb insgesamt 26,15 Euro. Sobald sich der Rentengewinner bei LOTTO Bayern meldet, kann er sich den Barwert seines Gewinns in Höhe von 600.000 Euro auch auf einmal ausbezahlen lassen. Zum glücklichen Rentner machte ihn die Losnummer 818175, die am Samstagabend in München gezogen wurde. Drei weitere Gewinne der Sieger-Chance fielen in Höhe von je 10.000 Euro auf Spielaufträge, die in Hessen abgegeben wurden.



Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche auch 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.



