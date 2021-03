Aus dem All zeichnen sich auf dem Boden des Mittelsibirischen Berglands in Russland faszinierende Muster ab. Forscher rätseln, wie die Strukturen entstanden sein könnten. Sie haben drei Theorien.Aus dem All zeichnen sich auf dem Boden des Mittelsibirischen Berglands in Russland faszinierende Muster ab. Forscher rätseln, wie die Strukturen entstanden sein könnten. Sie haben drei Theorien. Schön sehen die Schwünge aus, die sich auf Bildern des Nasa-Satelliten »Landsat 8« über den Grund des nördlichen Mittelsibirisches Berglands in Russland ziehen. Ein Twitter-Post hatte die amerikanische...

Den vollständigen Artikel lesen ...