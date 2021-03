DJ MARKT USA/Rückgang der Anleihezinsen dürften Aktienerholung befeuern

An den US-Börsen zeichnet sich nach den jüngsten heftigen Verlusten zum Start in die neue Woche eine kräftige Erholung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich zwischen 1,0 und 1,6 Prozent im Plus.

Anleger reagieren erleichtert darauf, dass die Renditen am US-Anleihemarkt wieder gesunken sind. Die hohen Renditen waren der Grund dafür, dass die Investoren sich in der vergangenen Woche aus den relativ zu Anleihen riskanteren Aktien zurückzogen.

Rückenwind kommt aber auch aus der Politik. Das US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht zum Samstag dem 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden zugestimmt. Nun muss das Paket noch vom US-Senat gebilligt werden.

Positiv werden nicht zuletzt die Fortschritte bei den Corona-Impfkampagnen und das Zurückfahren der wegen der Pandemie verhängten Einschränkungen in zahlreichen Ländern aufgenommen.

An Konjunkturdaten werden am Montag die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM für Februar sowie die Bauausgaben aus dem Januar veröffentlicht. Daneben sind Auftritte der US-Notenbank-Gouverneurin Lael Brainard sowie diverser anderer Fed-Vertreter angekündigt.

Die Bilanzsaison der US-Unternehmen neigt sich derweil dem Ende zu. Nach Börsenschluss werden Zoom Video Communications und Novavax Geschäftszahlen vorlegen.

March 01, 2021

