FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 174,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,30 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen merklich nach.

Wie schon am Freitag stiegen die Renditen am Montag zunächst nicht weiter. In den vergangen Wochen sind die Kapitalmarktzinsen, ausgehen von den USA, auch in Deutschland kräftig gestiegen. Vergangene Woche war die Zehnjahresrendite mit minus 0,20 Prozent auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert. Hintergrund sind steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten wegen des dort angepeilten riesigen Konjunkturpakets. Die Notenbanken in der Eurozone und den USA versuchen jedoch, Straffungserwartungen entgegenzutreten.

Besser als erwartet ausgefallene Daten aus der Industrie der Eurozone belasteten die Anleihekurse nicht. So ist der vom Institut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex im Februar stärker als bisher bekannt gestiegen. In Italien und Spanien, wo keine vorläufige Schätzung durchgeführt wird, hellte sich die Stimmung stärker als erwartet auf. Die Industrie wird durch die Corona-Maßnahmen weniger stark belastet als der Dienstleistungssektor.

Am Nachmittag könnten die deutschen Verbraucherpreise für den Monat Februar den Markt bewegen. In den USA gibt das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie bekannt. Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) äußern sich Präsidentin Christine Lagarde und Vizechef Luis de Guindos./jsl/bgf/mis