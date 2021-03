Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen, die Federal Reserve könnte bereits hinter der (Zins-)Kurve liegen, führten in den letzten Tagen zu einem rasanten Anstieg der Zinsen am langen Ende, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Am Donnerstag sei die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sogar kurzzeitig über die Marke von 1,60% gesprungen - nachdem sie zu Jahresbeginn noch unter 0,95% gelegen habe! Aber auch das deutsche Pendant zehnjährige Bundesanleihen sei fast auf -0,20% gestiegen - ausgehend von noch -0,60% zu Jahresbeginn! Innerhalb weniger Wochen würden die Zeichen für die Marktteilnehmer damit offenbar von beängstigender Wirtschaftsschwäche auf befürchtete Überhitzung wechseln! ...

