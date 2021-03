Husum (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Dachfonds-Boutique ARGENTUM hat ihren neuen Dachfonds ARGENTUM Dynamic Future Fonds (ISIN DE000A2P1XJ6/ WKN A2P1XJ) aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Fondsmanagement investiert in chancenreiche Zukunftsbranchen wie Technologie, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Asien und globales Wachstum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...