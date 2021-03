Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton hat sich mit Karl Banyai einen bekannten Vertriebsprofi in sein Österreich-Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Monatsbeginn sei er als Sales Director für alle Retail-Kunden in Österreich verantwortlich. Sein Schwerpunkt solle im Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu Banken und Beratern liegen, teile Franklin Templeton in einer Pressemitteilung mit. Banyai löse damit Horst Mathae ab, der zur LGT Bank gewechselt sei, und berichte an Peter Gorynski, der als Director Territorial Sales, Germany den Retail-Vertrieb in Deutschland leite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...