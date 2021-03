Der Luftfahrtzulieferer FACC hat heute seine neue Strategie vorgestellt. Als weltweit führender Technologiekonzern der Aerospace Industrie wolle man von den Veränderungen im Kerngeschäft profitieren, Klimaschutz als Chance begreifen und in neue Märkte vorstoßen. So würde sich mit Urban Air etwa eine völlig neue Kategorie von Luftfahrzeugen und mit der fortschreitenden Privatisierung der Raumfahrt neue Chancen für die gesamte Branche entstehen. CEO Robert Machtlinger: "In beiden Ebenen ist unser Leichtbau-Knowhow stark nachgefragt und FACC wird ihr Geschäft auf diese beiden Bereiche erweitern. Mit unserem Wissensvorsprung können wir auch in beiden Marktsegmenten sehr gut punkten und unsere Expansion vorantreiben". Er betont: ...

