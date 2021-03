Gleichzeitig behielten die Analysten auch die Anlageempfehlung "Neutral" bei. Zum Vergleich: Am Montag zu Mittag tendierten die Titel der Erste Group an der Wiener Börse mit einem deutlichen Plus von 2,53 Prozent auf 27,98 Euro. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal der Erste Group lagen laut CS-Analyst Andrew O'Flaherty leicht über den Konsensschätzungen. Der Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...