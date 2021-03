Die letzte Börsenwoche war geprägt vom anhaltenden Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Vor allem im Techsektor setzte sich der Abgabedruck weiter fort. Wie sieht es in der neuen Woche aus? Darüber und über die wichtigsten Themen der Woche sprechen Mick Knauff und Jürgen Schmitt in der neuen Ausgabe der "Börsenwoche". Einmal mehr wird es vor allem auf Fed-Chef Jerome Powell ankommen, die Ängste der Investoren vor einer Zinswende zu besänftigen. Außerdem geht Jürgen noch einmal auf das Optionsscheinpaket ein, das am Wochenende ja angeboten wurde und einige Fragen aufwarf. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.