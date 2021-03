DJ Markit: US-Industrie zeigt im Februar nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat etwas abgeschwächt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 58,6 von 59,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 58,5 erwartet, der dem Wert der ersten Veröffentlichung entsprach. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Ein weiterer Monat mit starkem Produktionswachstum deutet darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA kurz davor steht, die durch die Pandemie im vergangenen Jahr verloren gegangene Produktion aufzuholen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson laut Mitteilung. Zudem dürfte die Erholung noch nicht abgeschlossen sein.

