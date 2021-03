Mainz (ots) - Woche 13/21So., 28.3.17.10 ZDF SPORTreportageModeration: Sven VossBitte streichen: Rudi CerneDo., 1.4.18.00 SOKO StuttgartBitte Korrektur in der Stabliste beachten:Musik: Peter Thomas GromerBitte streichen: Matthias KleinFr., 2.4.Bitte korrigierten Sendetitel beachten:13.30 Leben ist mehr!Bitte streichen: Dietrich Grönemeyer -(Korrektur bitte auch für Sa., 3.4.2021, 4.45 Uhr beachten.)----------------------Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.15 Uhr beachten:21.15 Was uns nicht umbringt23.15 heute Xpress (VPS 23.20)23.20 The Danish Girl (VPS 23.25)1.10 Boyhood (VPS 1.15)3.45 Filmgorillas (HD)Das Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert(vom Vortag)Deutschland 20213.55- Unterleuten - Das zerrissene Dorf (3) (VPS 3.50)5.30("Deutschland von oben" verschiebt sich auf Sa., 3.4.2021, 5.30 Uhr.)Woche 14/21Sa., 3.4.Bitte geänderten Programmablauf beachten:5.30 Deutschland von oben (VPS 5.25)(Weiterer Ablauf ab 5.35 Uhr wie vogesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4851707