Augsburg/Aumühle, 01. März 2021 - Die CPU Softwarehouse AG und ASTAgil gehen eine strategische Partnerschaft ein, um ihre Kunden im Bereich agile Transformation umfassender zu beraten und ihre Beratungsspektra im Bereich Agilität weiter auszubauen. Den Kunden beider Unternehmen stehen durch die Partnerschaft nun noch mehr Projektexpertise, noch umfassenderes Know-How und Unterstützung auf dem Weg hin zu einer agilen Organisation sowie größere Innovationskraft zur Verfügung.



Der wachsende Druck zur Digitalisierung und die steigende Geschwindigkeit der heutigen Marktwirtschaft fordern Unternehmen aller Branchen, schnell und flexibel Antworten auf unvorhergesehene Entwicklungen sowie neue Anforderungen zu finden. Dabei stoßen traditionelle Strukturen, Projekte und Prozesse immer mehr an ihre Grenzen. Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, sich anpassungsfähig, flexibel und agil aufzustellen, um die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen, die Herausforderungen des digitalen Zeitalters bestehen und sich auch in Krisenzeiten behaupten zu können. Sowohl die CPU Softwarehouse AG als auch ASTAgil, eine Sparte der ASTA Akademie GmbH, begleiten ihre Kunden seit vielen Jahren auf ihrer agilen Reise. "Gerade die Corona-Pandemie hat Unternehmen aller Branchen jüngst vor Augen geführt, wie wichtig es ist, sich schnell und flexibel auf neue Marktanforderungen und Situationen ausrichten zu können", sagt Jennifer Großmann, Geschäftsführerin von ASTAgil. Über die strategische Partnerschaft zeigt sich Großmann hocherfreut: "Mit der CPU und ihrer starken Dienstleistungskompetenz im Finanzwesen haben wir nun einen sowohl fachlich, als auch menschlich zur ASTAgil passenden strategischen Partner. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und künftige gemeinsame Projekte." "Die strategische Partnerschaft mit ASTAgil verdeutlicht unser Streben, unsere Kunden auf ihrem Weg hin zu einer agilen Organisation noch umfassender zu begleiten und unser Beratungsleistungsprogramm weiter gezielt auszubauen", sagt Roger Heinz, Alleinvorstand der CPU, und weiter: "Ich freue mich sehr, mit ASTAgil einen in zahlreichen Branchen vertretenen, kompetenten und erfahrenen Partner gewonnen und nun an unserer sowie unserer Kunden Seite zu wissen."

Über CPU:

Als ziel- und zukunftsorientierter Partner für Banken, banknahe Institute, Industrie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen sorgt die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, mit ihrem Expertenteam in den operativen Geschäftseinheiten seit fast 40 Jahren für Lösungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die CPU-Lösungen umfassen Standardsoftware-Produkte, Software-Entwicklung, Consulting für IT-Projekte sowie Agile & Digitale Transformation, IT-Dienstleistungen, TK-Dienstleistungen und Personal-Dienstleistungen. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz besitzt das Unternehmen zudem Tochtergesellschaften. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.cpu-ag.com. Über ASTAgil:

Unsere Haltung ist der Wegweiser.

Unser ASTAgil Team besteht aus Trainern, Beratern und Coaches unterschiedlichster Berufsfelder und Branchen, die mit großer Begeisterung und Freude agile Themen und New Work voranbringen.

Unsere Agile Coaches, Lean Spezialisten, SCRUM Master, Product Owner oder HR Professionals aus Management und Development, Projektmanager, Psychologen und Juristen unterstützen leidenschaftlich und nutzen ihr vielfältiges KnowHow aus unterschiedlichen Professionen und Branchen, wie u.a. IT, Banken, PMO, technischer Industrie, Finanzdienstleistungen, Pharma, Handel, Medien und FMCG.

Die Expertise liegt beim Kunden - wir verstehen uns als Unterstützer und Wegbegleiter.

Erst wenn Verständnis gewonnen wurde, kann Veränderung Kraft entwickeln.

Der Austausch untereinander und in der Zusammenarbeit treibt uns an und lässt uns lernen.

Besuchen Sie uns unter: https://www.astagil.de/

