Das "Arlanxeo Handbook of Synthetic Rubber" ist ein integriertes, umfassendes und eigenständiges Referenzwerk für die Kautschukbranche. Es umfasst über 400 Seiten mit 17 Kapiteln und vermittelt ein fundiertes Verständnis der Kautschukchemie und -technologie. Es richtet sich sowohl an erfahrene Experten als auch an Studierende, interessierte Leser und Spezialisten in Unternehmen, die in der Polymerzulieferung oder -wertschöpfungskette tätig sind.

Kautschuk-Kompetenz und Praxiswissen kompakt

Das Fachbuch zeigt die wissenschaftliche Expertise von Arlanxeo, stellt die Produktlinien des Synthesekautschukherstellers und typischen Anwendungsbereiche der Kautschuke vor. Zum Abschluss liefern die Autoren einen realistischen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen und Chancen in der Synthesekautschukbranche.

Während einer Online-Diskussionsrunde, die live zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten stattfand, haben Herman Dikland, Chief Technology Officer, Prof. Martin van Duin, Chief Scientist & Chief Editor, und Niels van der Aar, Corporate Development bei Arlanxeo, das Kompendium vorgestellt. Das umfangreiche Buch ist das Ergebnis einer erfolgreichen zwölfmonatigen Zusammenarbeit von über 50 Autoren, Lektoren und anderen Mitwirkenden ist. Dabei waren die Fachredaktion ...

