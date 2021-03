In fast allen Bereichen können die Hersteller von Halbzeugen und Konsumprodukten aus Kunststoff über einen guten Start in das laufende Jahr 2021 berichten. Beste Beispiele sind hier der Bauzulieferbereich, wie etwa Fenster und Türen, sowie die Mehrwegtransportsysteme. "In der Einschätzung für das Gesamtjahr gehen wir von einem soliden Wachstum verbunden mit der Erwartung, das Niveau von 2019 zu erreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...