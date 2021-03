WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 15. März:

DIENSTAG, DEN 02. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Oerlikon, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen

07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

22:05 USA: HP Enterprise, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 02/21



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 01/21

08:00 DEU: Außenhandel: Importe und Exporte mit dem Vereinigten Königreich (vorläufige Ergebnisse), 01/21 09:00 CZE: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Konferenz der Arbeitgeber-Initiative Charta der Vielfalt mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und neun Vorständen großer Unternehmen + Vorträge von der Leyen, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger 09:00 DEU: Online-Diskussion zum digitalen Wandel in der Autobranche mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sowie den Vorstandschefs von BMW und Daimler, Oliver Zipse und Ola Källenius 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen Italiens für Banca Tercas 12:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt über Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag wegen Ceta MITTWOCH, DEN 03. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Jahreszahlen

08:00 GBR: Prudential plc, Jahreszahlen

08:30 FRA: Stellantis, Jahreszahlen (Call 15.30 h)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 15:00 USA: ExxonMobil, Investor Day

17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse - DAX Index Zusammensetzung

DEU: KBA/ VDA / VdIK, Pkw-Neuzulassungen 02/21

AUT: Andritz AG, Jahreszahlen

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/21

07:00 RUS: PMI Dienste 02/21

08:00 DEU: Außenhandel: Exporte in die Volksrepublik China und die Vereinigten Staaten, Jahr 2020 08:30 CHE: Verbrauchepreise 02/21

09:15 FRA: PMI Dienste 02/21

09:45 ITA: PMI Dienste 02/21

09:50 FRA: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR 14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/21

15:45 USA: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

16:00 USA: ISM Service 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht, Jahres-Pk (online) für das Jahr 2021 13:30 GBR: Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak legt den Haushaltsplan vor 14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder Bund und Länder wollen darüber beraten, unter welchen Umständen die aktuellen Corona-Beschränkungen in Deutschland gelockert werden können. Auch die Einführung kostenloser Corona-Schnelltests ist Thema der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und weiteren Vertretern der Bundesregierung. Gemeinsame Pk Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Anschluss DONNERSTAG, DEN 04. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (Call 7.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h) 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (Call 8.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

08:00 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 11.30 h) 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 11.00 h) 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Daimler Buses, Online-Jahres-Pk

12:30 DEU: Siemens Mobility Pk zur allgemeinen Geschäftsentwicklung und Enthüllung Design für neue U-Bahnzüge für London 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht 2020

GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

USA: Broadcom, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/21

08:00 DEU: Großhandel (Umsatz) Q4/20

09:30 DEU: PMI Bauwesen 02/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Produktivität Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (endgültig) 18:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell

SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Pk zu Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Peking 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk der Volksbanken Raiffeisenbanken des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands 12:0 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Die ökonomischen Folgen der Pandemie. Es diskutieren die Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute. FREITAG, DEN 05. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

10:00 DEU: Strategie-Pressekonferenz der Marke Volkswagen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 01/21

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht 2020

CHE: UBS, Geschäftsbericht 2020

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/21

14:30 USA: Handelsbilanz 01/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses mit Arbeitsbericht von Premier Li Keqiang und Wirtschaftszielen, Peking SONNTAG, DEN 07. MÄRZ 2021

TERMIN KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01+02/21

MONTAG, DEN 08. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, Jahreszahlen (detailliert) 10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 14:00 NLD: Stellantis, außerordentliche Hauptversammlung 14:00 DEU: BGH urteilt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi 14:30 USA: Cigna, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitslosenzahlen 02/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/21

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 03/21

11:00 GRC: BIP Q4/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die private Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgat HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 09. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h) 16:00 USA: Chevron, Investor Day

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

22:00 USA: Sonos, Virtual Investor Event

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/21

07:45 CHE: Seco, Arbeitsmarktdaten 02/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungs-Pk Internationale Tourismus-Börse ITB. Die ITB findet wegen der Corona-Pandemie online statt. DEU: Online-Fachkonferenz "Elektromobilität vor Ort" des Bundesverkehrsministeriums, Berlin DEU: Digitale Tagung Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel, VKU-Präsident Michael Ebling, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, FDP-Chef Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesumweltministerin Svenja Schulze MITTWOCH, DEN 10. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 CHE: Mikron, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (12.00 Investoren- und Medientag mit Präsentation der Strategie 2025) 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bankenverband VÖB, Pressekonferenz Kapitalmarktprognose 11:00 DEU: Brain Technology, Hauptversammlung (online) 18:30 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

DEU: Bayer, Capital Markets Day (bis 11.03.21)

ESP: Inditex, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 BGR: Industrieproduktion 01/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 01/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/21

14:30 USA: Realeinkommen 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 10:40-10:55 ITB Keynote Speech: Changing Customers? Needs - Globale Umfrage 11:00-11:30 Pressekonferenz Norwegian Cruise Line

12:25-12:55 ITB Podiumsdiskussion: Pauschalreise im Umbruch: Umtauschrechte, Flextarife, neue Anzahlungsregeln - was bleibt nach Corona? Unter anderem mit Tui, DER, Studiosus 11:00 DEU: Digitale Pressekonferenz: Der deutsche Fahrrad- und E-Bike Markt 2020 DONNERSTAG, DEN 11. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Meyer Burger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/21

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen

07:00 DEU: Stada, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

07:30 FIN: Ferratum, Jahreszahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

USA: T-Mobile US Virtual Analyst Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 02/21

08:00 DEU: Arbeitskosten Q4/20

08:00 TUR: Leistungsbilanz 01/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 02/21

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen 03/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 09:00 DEU: Scandlines, Online-Jahres-Pk im Rahmen der ITB 2021 14:30 DEU: Bundesgerichtshof urteilt über Revisionen im Prozess um Waffenlieferungen von Heckler & Koch nach Mexiko, Karlsruhe FREITAG, DEN 12. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung

16:00 USA: AT&T, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

DEU: Atoss Software, Geschäftsbericht

DEU: DWS, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 01/21

08:00 ROU: Industrieproduktion 01/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

08:00 TUR: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Portugal, Österreich, Malta, Luxemburg SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: World Gold Council Roundtable-Diskussion: Gold und Klimawandel - Auswirkungen für die Portfolioallokation MONTAG, DEN 15. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Hypoport, Jahreszahlen

DEU: Talanx, Geschäftsbericht

DEU: Morphosys, Jahreszahlen

DEU: Salzgitter, Jahreszahlen

LUX: Grand City Properties, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/21

03:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 02/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/21

13:30 USA: Empire State Index 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Branchentreffen der Internorga u.a. mit dem internationalen Foodservice-Forum IDX_FS Expo EUR: Informelle Videokonferenz der EU-Innen- und Außenminister 15:00 EUR: Tagung der Eurogruppe

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi