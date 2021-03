TAGESVORSCHAU: Termine am 02. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 02. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Oerlikon, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen

07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

22:05 USA: HP Enterprise, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 02/21



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 01/21

08:00 DEU: Außenhandel: Importe und Exporte mit dem Vereinigten Königreich (vorläufige Ergebnisse), 01/21 09:00 CZE: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Konferenz der Arbeitgeber-Initiative Charta der Vielfalt mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und neun Vorständen großer Unternehmen + Vorträge von der Leyen, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger 09:00 DEU: Online-Diskussion zum digitalen Wandel in der Autobranche mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sowie den Vorstandschefs von BMW und Daimler, Oliver Zipse und Ola Källenius 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen Italiens für Banca Tercas 12:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt über Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag wegen Ceta °

