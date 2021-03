F10 wird in Zusammenarbeit mit New Energy Nexus das erste globale "Green & Climate FinTech Program" etablieren.Zürich - F10 FinTech Incubator & Accelerator, der renommierte globale Inkubator und Accelerator für Banken und Versicherungen mit Hubs in der Schweiz, Singapur und Spanien, plant eine strategische Partnerschaft mit New Energy Nexus, der internationalen Startup-Support-Organisation und Accelerator, um grüne und Klima-FinTech-Startups zu fördern, die das globale Finanzsystem dekarbonisieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...