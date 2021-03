Angetrieben wurden die Erdölpreise durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten.New York / London - Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,82 US-Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 61,70 Dollar. Zurzeit rangieren die Ölpreise leicht unterhalb ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr.

