Der USD/THB hat sich trotz der Maßnahmen der Bank of Thailand Ende letzten Jahres und der innenpolitischen Situation stabil um 30,0 gehalten. Der Gegenwind beim Wachstum ist besorgniserregend. Der thailändische Baht dürfte sich in diesem Jahr in einer engen Spanne bewegen, mit einer allmählichen Aufwertung ab Q2, so die Strategen der ANZ Bank. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...