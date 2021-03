BYD (CNE100000296) scheint sich nach dem Rutsch in der vergangenen Woche zu fangen. Die Aktie legte heute in Hongkong 8,01 % auf 213 HKD zu, nachdem die HSBC Bank ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 254 HKD auf 340 HKD erhöht hatte. Die HSBC-Analysten erwarten insbesondere von den Plug-in Hybridmodellen (PHEV's) und bei batteriebetriebenen Fahrzeugen (BEV's) einen Aufwärtstrend, der durch neue Modelle angetrieben werden dürfte. Die Aktie hat nun Erholungspotenzial bis rund 235 HKD, bevor sie auf nennenswerten Widerstand trifft, die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und damit der nächste dynamische Widerstand wartet derzeit bei 245 HKD.Weniger von operativen Innovationen, sondern von Finanzmarktdynamiken werden die Kurse jener Werte angetrieben, auf die die in Redditforen abgestimmten Kleinanleger zielen. Und bisher waren dies Werte wie Nokia (FI0009000681) und Gamestop (US36467W1099), die heute 1,25 % respektive 10,17 % zulegen. Und auch die zuvor gehypte AMC Entertainment (US00165C1045) legt aktuell wieder 11,49 % zu. Technisch hat AMC nun eine kleine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebildet, bei der ein explosiver Anstieg über die Marke von 11,37 Dollar zumindest aus charttechnischer Perspektive nicht überraschen würde. Ein ähnliches, wenngleich zusammengestauchtes Muster findet sich bei Gamestop seit dem Kursrutsch vom 25.02.2021. Hier wäre mit Überschreiten der Marke von 130 Dollar mit einem schnellen Anstieg in Richtung 180 Dollar zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...