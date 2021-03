Die Bioerzeuger vom Bodensee leben Biodiversität und sagen: "Was uns guttut, das tut auch den Bäumen gut". Voller Stolz präsentieren sie ihren neuen Imagefilm, in dem sie erklären, was Bio-Obst vom Bodensee so besonders macht und wieso sie "an der Südsee Apfel produzieren." Die OvB-Bio-Erzeuger stehen voll und ganz hinter ihrem Produkt. Foto...

