Warren Buffett hat in seinem Brief an die Investoren auf ein paar bemerkenswerte Kennzahlen hingewiesen. Insbesondere die Aktienrückkäufe sind dabei ein Thema gewesen. Für rund 24,7 Mrd. US-Dollar hat das Orakel von Omaha einen Anteil von ca. 5 % aller ausstehender Aktien gekauft und eingezogen. Wie Warren Buffett in diesem Sinne weiter ausgeführt hat, führt das dazu, dass jeder Investor dadurch 5 % mehr an Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) besitzt als noch vor einem Jahr. Ein Mechanismus, der natürlich ...

