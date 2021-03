Der amerikanische Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Co. (ISIN: US1101221083, NYSE: BMY) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,49 US-Dollar ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2021 (Record day: 1. April 2021). Das New Yorker Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,96 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 61,63 US-Dollar (Stand: 1. März 2021) ...

