Der asiatische Handel kann nicht an die positiven Vorgaben der Wall Street anschließen. Die wichtigsten Börsenplätze in der Region verzeichnen heute Verluste, nachdem die chinesische Finanzregulierungsbehörde öffentlich die Sorge geäußert hatte, dass sich im weltweiten Kapitalmarkt und im heimischen Immobilienmarkt Bewertungsblasen entwickeln. Konkret hatte die China Banking and Insurance Regulatory Commission bereits im Januar begonnen, den heimischen Banken Beschränkungen im Hypothekenneugeschäft aufzuerlegen. Die Börse fürchtet eine Wende in China hin zu einer restriktiveren Geld- und Zinspolitik, da dies die wirtschaftliche Dynamik in der ganzen Region abbremsen würde.

