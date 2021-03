Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen an den Kapitalmärkten gleicht schon fast einem Flächenbrand, so die Analysten der DekaBank.Die sich immer klarer abzeichnende Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch lasse die weiterhin ultra-niedrigen Zinsen nicht mehr angemessen erscheinen. Deflationssorgen würden abgelöst durch Inflationsängste. Die steigenden Renditen würden jedoch nicht nur die Rentenmärkte belasten, sondern sie würden auch die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen verschlechtern und sich daher zumindest kurzzeitig negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Der Deutsche Aktienindex habe zuletzt ebenso wie die asiatischen Märkte und die Technologiewerte in den USA geschwächelt. Erleichterung dürfte dann wieder aufkommen, wenn sich der Renditeanstieg beruhige. Dann könnten auch die Aktienkurse wieder kräftig anspringen. Denn die Ursache für die Renditeanstiege sei die konjunkturelle Erholung und die sei ganz klar positiv für die Unternehmensaussichten. ...

