Zürich (awp) - Nach dem fulminanten Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Generell sprechen Marktteilnehmer aber von einem schwungvollen Start in den neuen Monat, der nicht zuletzt durch die etwas gesunkenen Anleiherenditen und die Hoffnung auf Konjunkturmassnahmen ...

