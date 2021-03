London (ots/PRNewswire) - Ein weltweit führender Anbieter von Online-Multi-Asset-Trading-Services, Währungsdaten und Analysen, OANDA (http://www.oanda.com/) wurde bei den ersten TradingView Broker Awards von den TradingView-Kunden zum beliebtesten Broker und zum besten Forex- und CFD-Broker 2020 gewählt. TradingView (https://www.tradingview.com/) ist eines der weltweit größten und am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke für Händler mit mehr als 15 Millionen registrierten Benutzern auf der ganzen Welt.Die 2020 Broker Awards von TradingView wurden im vergangenen Jahr eingeführt und stellen eine innovative Neuauflage der klassischen Broker-Auszeichnungen dar. TradingView ist direkt mit Dutzenden von Best-in-Class-Brokern verbunden und verwendet Zehntausende von verifizierten Kundenrezensionen, Beiträge der Broker zur Community und andere technische Faktoren, um seine Gewinner zu ermitteln. Das Ziel ist es, möglichst authentische und lebensnahe Auszeichnungen zu erstellen.Kurt vom Scheidt, Chief Operating Officer bei OANDA, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen von der TradingView-Community zu erhalten. In unserer 25-jährigen Geschichte haben wir hart daran gearbeitet, die sich ständig ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und sie mit dem nötigen Wissen auszustatten, um ihnen zu helfen, erfolgreiche, selbstbestimmte Händler zu werden, sei es durch unsere preisgekrönten Bildungsressourcen, aktuelle Marktkommentare oder hochmoderne Handelswerkzeuge. Daher glauben wir, dass diese Auszeichnungen unser kontinuierliches Engagement für einen besseren Service für unsere Händler anerkennen."Pierce Crosby, General Manager bei TradingView, kommentierte die Auszeichnungen wie folgt: "Die TradingViewer haben gesprochen - basierend auf den Nutzerdaten ist OANDA unser 'Champion of Crowds', der beliebteste Broker auf der Plattform sowie der beste Forex- und CFD-Broker. Wir möchten OANDA von uns allen im Team TradingView herzlich gratulieren und freuen uns darauf zu sehen, wie sie auf diesem beeindruckenden Sieg im nächsten Jahr aufbauen werden."OANDA-Kunden in Großbritannien und Europa können jetzt direkt aus TradingView-Charts handelnDie Auszeichnungen kommen kurz nach einer weiteren wichtigen Entwicklung zwischen OANDA und TradingView (https://www.oanda.com/uk-en/trading/tools/partners/tradingview/), die es den gemeinsamen Kunden in Großbritannien und Europa ermöglicht, direkt von tradingview.com Charts über ihr OANDA-Konto zu handeln."Im Laufe der Jahre haben wir uns bemüht, mit Weltklasse-Plattformen wie TradingView zusammenzuarbeiten, die eine der beeindruckendsten webbasierten, fortschrittlichen Charting-Anwendungen bieten, die heute verfügbar sind. Und dank unserer fortlaufenden Beziehung können unsere Kunden in Großbritannien und Europa wieder direkt aus den Charts von TradingView handeln. So können sie schnell und einfach Chancen an den Märkten nutzen und gleichzeitig ihr Portfolio vor Risiken schützen. Wir sind sehr froh, diesen Service anbieten zu können und freuen uns sehr darauf, diese Partnerschaft in Zukunft weiter auszubauen", so vom Scheidt."Bei TradingView streben wir danach, unserer globalen Gemeinschaft von Tradern das zu geben, was sie brauchen - die besten und vollständigsten Tools zu bauen, den Austausch von Handelsideen zu fördern, Daten aus der ganzen Welt zu verbinden und sie über Broker handeln zu lassen, die sie wollen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit OANDA zu verlängern und können es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft bringt", so Crosby weiter.TradingView ist eine Social-Charting-Plattform, die von über 15 Millionen Tradern und Investoren weltweit genutzt wird - angetrieben von Echtzeitdaten und marktführender Analysesoftware. Menschen nutzen die Plattform, um globale Assets zu verfolgen, Handelsideen zu finden, mit anderen zu chatten, Trends zu erkennen und Trades direkt mit Brokern zu platzieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradingview.com.Informationen zu OANDAOANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Devisenkursdaten kostenlos im Internet zur Verfügung stellte. Fünf Jahre später startete OANDA eine FX-Handelsplattform, die als Vorreiter für die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels diente. Heute bietet die Gruppe Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Firmenkunden an und beweist damit eine unübertroffene Expertise im Devisenhandel. Mit regulierten Einheiten in acht der aktivsten Finanzmärkte der Welt widmet sich OANDA weiterhin der Umgestaltung des Devisengeschäfts. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oanda.com, und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx) oder YouTube (http://www.youtube.com/user/oanda).Pressekontakt:Melinda EarsdonGlobal Head of Public RelationsOANDAmearsdon@oanda.com+65 9109 4944Original-Content von: OANDA Europe Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111154/4851956