Jetzt also auch Volvo: Ab 2030 wird der schwedische Premium-Automobilhersteller nur noch reine Elektroautos bauen und verkaufen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Göteborg mit. "Es gibt keine langfristige Zukunft mehr für Autos mit Verbrennungsmotor", sagte Volvos Technikvorstand Henrik Green. Volvo hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, zur Mitte des Jahrzehnts den Anteil reiner Elektromodelle auf rund die Hälfte steigern zu wollen - der Rest sollten dann Hybridantriebe sein. Diese werden den Planungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...