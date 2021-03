Bekanntlich stirbt die Hausse in der Euphorie. Betrachtet man die Aktienkurse, ist von Euphorie nichts zu erkennen. Vielmehr scheinen Anleger eher mit Sorge zu kaufen. Interessanterweise werden aber Rücksetzer im DAX rasch zum günstigen Einstieg genutzt. Das alles hört sich nicht unbedingt nach einem direkt bevorstehenden Crash an, der zuletzt vielfach angekündigt wurde. Und genau da liegt das Problem! Die Zeichen eines Crashs! Für einen Crash wäre es nötig, dass auch die breite Masse an den Märkten ...

