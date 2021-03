Attendorn (ots) - In Zeiten, in denen Saunen sowie Wellness-Anlagen geschlossen sind und auch der nächste Urlaub nicht abzusehen ist, bekommt das heimische Badezimmer eine ganz neue Bedeutung. Warum das Bad also nicht einer Frischzellenkur unterziehen und es in einen veritablen Rückzugsort verwandeln? Dass dabei nicht nur Produkte mit Wellness-, sondern auch mit Zukunftspotenzial gefragt sind, zeigt dieses Beispiel."Cocooning" - es sich zu Hause gemütlich machen - ist seit Jahrzehnten ein stehender Begriff. In Zeiten von Corona wird dieser Wohntrend erweitert. So wird jetzt immer öfter auch renoviert und modernisiert, um so den Komfort in den eigenen vier Wänden zu erhöhen.Im Badezimmer sind helle Farben in Kombination mit natürlichen Materialien (wie beispielsweise Holz), passenden Accessoires und Aromalampen wie geschaffen für die private Wellness-Oase. Doch wenn die Sanitärprodukte umständlich zu bedienen oder nicht den Bedürfnissen ihrer Nutzer gerecht werden, kann von Entspannung keine Rede sein.Einfach machen lassenEin Schaumbad wird zum Beispiel mit elektronisch gesteuerten Wannenarmaturen wie sie Viega anbietet deutlich relaxter. Die Produkte aus der "Multiplex Trio E"-Serie überwachen die voreingestellte Wassertemperatur und stoppen sogar den Wasserzulauf automatisch bei der gewünschten Füllhöhe. Die Armaturen können sich von bis zu drei Nutzern die bevorzugte Wassertemperatur und Füllmenge merken.Immer schön flexibel bleibenKomfort und beständige Flexibilität bietet das höhenverstellbare "Viega Prevista"-WC-Element. Mit ihm lässt sich die WC-Keramik ganz einfach per Knopfdruck um bis zu acht Zentimeter nach oben oder unten fahren und so immer wieder an die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer anpassen. Das ist zum Beispiel für Kinder optimal, weil sie besser zurechtkommen wenn das WC tiefer hängt. Erwachsene hingegen, insbesondere ältere Menschen, benötigen eine höhere Sitzposition und freuen sich über die flexiblen Einstellmöglichkeiten.Ein vergleichbares Produkt bietet Viega übrigens auch für den Waschtischbereich an. Das Waschbecken lässt sich dann jederzeit bequem absenken oder anheben - ganz ohne Elektronik und stufenlos in einem Bereich zwischen 70 Zentimeter und 90 Zentimeter.Weitere Informationen unter: http://www.viega.de/visignPressekontakt:Viega GmbH & Co. KGViega Platz 157439 AttendornJuliane Hummeltenberg+49 (0) 2722 61-1962juliane.hummeltenberg@viega.deOriginal-Content von: Viega GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79564/4852030