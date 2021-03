Wien (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie geht Hand in Hand mit Produktions- und Geschäftsrestriktionen, Nachfrageverschiebungen, steuerlichen Maßnahmen sowie einem Einbruch und einer Erholung des Ölpreises, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese Faktoren würden die Preisdynamik für Konsumgüter in den Jahren 2020 bis 2022 erheblich beeinflussen. Die Analysten der RBI würden erwarten, dass der disinflationäre Impuls der Corona-Krise in diesem Jahr auslaufe, und einen temporären Anstieg der Inflation auf über 2% p.a. prognostizieren. Die Märkte würden einen gewissen Inflationsschub antizipieren, die Neuausrichtung der Inflationserwartungen dürfte jedoch noch nicht ganz abgeschlossen sein. ...

