Rheda-Wiedenbrück (ots) - Soziale Distanz, beruflicher Druck, Familienstress und Existenzängste: Bei diesen Herausforderungen sind die Nerven dauerhaft angespannt. Doch wer ständig "unter Strom steht", kann schlecht entspannen. Für mehr Gelassenheit lässt sich viel auf sanfte Art tun, zum Beispiel mit der täglichen Praxis der Dankbarkeit. Um Körper und Seele darüber hinaus bei innerer Unruhe gezielt zu unterstützen, sind Nervoregin® H Tabletten vom Homöopathischen Laboratorium Alexander Pflüger eine gute Wahl.Ob Sport, Entspannungsmethoden oder Achtsamkeitsübungen: Es gibt viele Strategien, Stress entgegenzuwirken. Auch das Konzept der Dankbarkeit gehört dazu. Studien haben gezeigt, dass man glücklicher und gesünder lebt, wenn man bewusst dankbar für schöne Momente ist[1]. Wie das Konzept der Dankbarkeit zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und besserer Schlafqualität verhilft, erläutert die neu erschienene Broschüre zu Nervoregin® (Pflüger). Zum Thema Dankbarkeit inspirieren darüber hinaus www.nervoregin.de sowie Auftritte in den sozialen Medien: https://www.facebook.com/Nervoregin/ und www.instagram.com/Nervoregin/. Eine kostenlose Downloadvorlage inklusive Anleitung für das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs gibt es auf https://www.nervoregin.de/downloads.Entspannt durch den TagHomöopathische Arzneimittel können ein zusätzlicher Weg zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe sein. Gezielt auf die Behandlung von nervös bedingten Erschöpfungs- und Unruhezuständen abgestimmt sind Nervoregin® H Tabletten. Sie beruhigen, harmonisieren das vegetative Nervensystem und nehmen die Anspannung. Das Besondere: Nervoregin® H Tabletten enthalten eine einzigartige Kombination homöopathisch potenzierter Einzelmittel, deren beruhigende Wirkung seit langem geschätzt wird. Das homöopathische Komplexmittel macht nicht schläfrig und die Tabletten können schon morgens eingenommen werden. Nervoregin® H Tabletten machen nicht abhängig und es gibt keinen Gewöhnungseffekt. Die Inhaltsstoffe sind glutenfrei.Diese einzigartige Wirkstoffkombination beruhigt das vegetative Nervensystem:- Scheinmyrthe (Anamirta cocculus) hilft bei einem sehr empfindlichen Nervensystem, nervösen Verstimmungszuständen sowie Schlafmangel.- Hafer (Avena sativa) unterstützt bei Erschöpfung, Schlafstörungen und Überforderung.- Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum) ist für seine positive Wirkung bei innerer Anspannung und Verstimmungszuständen bekannt.- Passionsblume(Passiflora incarnata) beruhigt und fördert einen gesunden Schlaf.- Phosphorsäure(Acidum phosphoricum) gibt Kraft bei geistiger und körperlicher Erschöpfung.6 Tipps, die den Kopf freimachen und den Geist beruhigen:- Bewusst kleine Pausen machen und Entspannungsübungen einbauen, z. B. Atemübungen, eine Meditationseinheit oder Yoga- Mehr Bewegung in den Alltag bringen, z. B. mit Spaziergängen an der frischen Luft und Lockerungsübungen am Arbeitsplatz- Medienzeiten am Handy, Rechner und Fernsehen reduzieren- Soziale Kontakte zu Familie und Freunden pflegen- Vor dem Einschlafen den Tag reflektieren und in einem Dankbarkeitstagebuch drei schöne Dinge notieren, für die man dankbar ist. Das verhilft zu einem positiven Lebensgefühl und innerer Stärke.- Homöopathische Arzneimittel können zusätzlich bei nervöser Unruhe unterstützen. Zur Erholung überreizter Nerven haben sich Nervoregin® H Tabletten von Pflüger mit natürlichen Inhaltsstoffen bewährt, die rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind.Weitere Informationen und Tipps rund um das Thema innere Unruhe und Erschöpfung finden Interessierte auf www.nervoregin.de.Nervoregin® H Tabletten erhalten Sie nur in Ihrer Apotheke:100 Tabletten (PZN 01315906) 15,20 EUR, 200 Tabletten (PZN 05553784) 23,70 EURPflüger - natürliche Arzneimittel mit TraditionDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze und homöopathische Arzneimittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, 140 homöopathische Arzneimittel mit dem Schwerpunkt Komplexmittel, Ethanol Pflüger© 70 % (V/V) zur Desinfektion sowie die apothekenexklusive Zahncreme MinOral®. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück nach Vorgaben des Homöopathischen Arzneibuchs sicher. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2019 sein 70-jähriges Firmenjubiläum.Mehr Informationen unter https://www.pflueger.de/[1] Emmons, R. A. und McCullough, M. E., (2003): "Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life", in: Journal of Personality and Social Psychology, 84-2: 377-389.Pressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. 