In unserer Analyse vom 26.02.21 Silber: Börsenampeln stehen weiter auf grün! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Entwicklung berichtet. Am heutigen Dienstag verliert der Silberpreis derzeit den vierten Handelstag in Folge und rutscht dabei unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (rot im Chart). Damit wechselt die Börsenampel von grün auf gelb, die nächste große Unterstützung sehen wir erst wieder bei der 200-Tage Linie (blau), welche aktuell bei 24 US Dollar verläuft. Zur Stunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...