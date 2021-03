Bielefeld - Frank Kramer wird offenbar neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld. Er soll im Laufe des Tages als Nachfolger des am Montag entlassenen Uwe Neuhaus vorgestellt werden, berichtet der "Kicker".



Demnach wird der 48-Jährige am Sonntag gegen Union Berlin auf der Bank sitzen. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Kramer war in der Vergangenheit interimsweise bei der TSG Hoffenheim sowie regulär bei der SpVgg Greuther Fürth und bei Fortuna Düsseldorf als Cheftrainer tätig. Mit Bielefeld soll er den Klassenerhalt schaffen.



Der Aufsteiger hatte zuletzt vier von fünf Spielen verloren. In der Bundesliga steht der Klub aktuell auf dem 16. Platz.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de