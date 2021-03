Köln (ots) - Dass TVNOW mit monatlichen Abrufen in zweistelliger Millionenhöhe Deutschlands führender Streaminganbieter ist, ist bekannt. Dass die Streamingplattform auch ein hochattraktiver Arbeitgeber im Tech-Bereich ist, vermittelt jetzt die Recruiting-Kampagne "Gestalte die Streaming-Zukunft", mit der die Plattform IT-Spezialisten und Produkt-Talente gezielt anspricht, sich bei der Mediengruppe RTL vorzustellen. Herz der Kampagne ist die Microsite www.streamingzukunft.de, auf der ausgewählte Stellenangebote von TVNOW zu finden sind. Ergänzt wird die Kampagne durch digitale Anzeigen auf diversen Portalen.Florian Schneemann, Leiter Recruiting & Employer Branding: "Wie streben im Tech-Bereich einen signifikanten Stellenaufbau an, der gleichzeitig Köln als IT-Standort stärken wird. Die Bandbreite der angebotenen Jobs ist groß, ein regelmäßiger Besuch auf unserer neuen Microsite lohnt sich daher. Gesucht werden Profis vom Scrum Master über IT-Architekten, Product Owner bis hin zum Developer, die Lust haben, Deutschlands führende Streamingplattform weiterzuentwickeln. Der Clou: Die Abteilungsleiter der suchenden Einheiten wenden sich mit dem Claim "Komm in mein Team" direkt an potentielle Bewerber*innen."Christiane Mehling, Head of Product Video on Demand bei der Mediengruppe RTL: "Mit TVNOW verfolgen wir stets den Anspruch, unseren Kunden das beste Streaming-Erlebnis zu bieten und unsere zahlreichen Inhalte zu entdecken. Dabei setzen wir auf Innovationen und modernste Technologie ebenso wie auf New-Work-Konzepte. Durch die persönliche Ansprache vermittelt die Recruiting-Kampagne unseren Anspruch und unsere Anforderungen auf sehr nahbare Weise und gibt potentiellen Bewerbern einen Einblick in unsere teamorientierte, interdisziplinäre Arbeitsweise rund um das Kundenerlebnis. Gleichzeitig lernen Besucher*innen der Seite unsere Teammitglieder und deren Führungskräfte persönlich kennen. Ganz nach dem Motto: Komm in unser Team!"Steffen Führes, Leiter Architecture Engineering CBC: "Als Mediengruppe RTL sind wir im technischen Bereich längst auf dem Weg zum digitalen Service Provider. Ein komplexes Produkt wie TVNOW benötigt Tech-Knowhow, das wir als Unternehmensgruppe mithilfe von Profis stetig ausbauen. Im Markt ist bereits angekommen, dass wir als Medienunternehmen inzwischen auch ein interessanter Tech-Arbeitgeber sind. Die neue Microsite vermittelt einen Einblick in unsere Zusammenarbeit und vermittelt auf einen Blick, in welchen Bereichen wir noch Unterstützung suchen. In diesem Sinn: Komm in unser Team!"Die Kampagne ist in enger Kooperation zwischen den Bereichen "Marketing", "Produkt" sowie "People & Culture" innerhalb der Mediengruppe RTL entstanden.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4852092