Neueste Version unterstützt modernste Bildsensoren für industrielle, automobile und medizinische Anwendungen

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Low-Power-Lösungen, stellte die neueste Version seines preisgekrönten Lösungs-Stacks für Low-Power-Embedded-Vision-Systeme, Lattice mVision 2.0, vor. Die neue Version bietet mehrere Updates, welche das Design von Embedded-Vision-Anwendungen für Industrie-, Automobil-, Medizin- und Smart-Consumer-Systeme weiter vorantreiben. Sie beinhaltet die Unterstützung für gängige neue Bildsensoren, die in industriellen und automobilen Systemen verwendet werden, sowie einen neuen IP-Core für die Bildsignalverarbeitung und ein Referenzdesign, das Entwicklern hilft, Smart-Vision-Anwendungen an der Edge zu entwerfen. Der Stack enthält des Weiteren Unterstützung für die Lattice-Propel-Designumgebung, um die Entwicklung von Vision-Systemen mit eingebettetem RISC-V-Prozessor zu vereinfachen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005522/de/

The Lattice mVision solutions stack is a comprehensive collection of modular hardware platforms, IP building blocks, easy-to-use FPGA design tools, reference designs, and custom design services that simplify and accelerate the development of embedded vision systems. (Graphic: Business Wire)