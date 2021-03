So wird der Reisedetailhändler Dufry die Verkaufsflächen am Sangster International Airport auf 2'260 Quadartmeter von 1'800 Quadratmeter erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Geschäfte würden sowohl im Duty-free- als auch im Duty-paid-Bereich betrieben und die Verträge liefen über über fünf respektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...