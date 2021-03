Erstmals seit Weihnachten 2020 ist die Zahl der Menschen in Österreich ohne Arbeit unter die 500.000er-Marke gesunken. Das gaben die ÖVP-Minister Martin Kocher, Gernot Blümel und Margarete Schramböck am Dienstag in einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt bekannt. Aktuell seien rund 490.000 Personen arbeitslos gemeldet oder in einer AMS-Schulung. Das Arbeitsmarktservice selbst vermeldete mit Stichtag ...

