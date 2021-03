Dreieich (ots) - Für deutsche Arbeitnehmer gehört er seit diesem Jahr der Vergangenheit an: der Solidaritätszuschlag. "Altersvorsorge, Anschaffungen, Anlagevarianten - der Wegfall des Zuschlags öffnet vor allem bisher noch Unentschlossenen diverse Türen. Schließlich bietet mehr Geld auf dem Konto auch mehr Möglichkeiten, beispielsweise für die Zukunft vorzusorgen. Und das bei einer gleichbleibend sicheren finanziellen Basis", sagt Laura Hölzel Individualkundenberaterin der Volksbank Dreieich eG im Beratungscenter Eppertshausen (www.vobadreieich.de).Nach 30 Jahren heißt es "Goodbye Soli"Rückblick: Seit 30 Jahren wird der Zuschlag vom Gehalt abgezogen, unter anderem, um die Kosten der Deutschen Einheit aufzufangen. Für den Soli hat inzwischen aber das letzte Stündlein geschlagen. Seit dem 1. Januar 2021 fällt der Zusatzbetrag auf den Einkommensteuersatz, zumindest für 90 Prozent der Deutschen, automatisch weg, für 6,5 % teilweise.Viele Möglichkeiten für viel GeldDie Experten der Volksbank Dreieich eG nennen gleich mehrere Möglichkeiten, das neu gewonnene Geld gut zu verwenden. Angelegt werden kann das Geld zum Beispiel in die Altersvorsorge für eine zusätzliche Rente. Oder auch in flexible Geldanlagen, wie zum Beispiel MeinInvest, den digitalen Anlageassistenten oder auch Robo-adviser genannt. Da ist schon ab 25 Euro Rendite möglich. Mit dem Traum vom Eigenheim oder der Anschaffung eines Autos gehen die Möglichkeiten weiter. "Es gibt unglaublich viele Chancen und Varianten für die finanzielle Zukunft, die aber natürlich alle davon abhängen, was der Einzelne plant. Am besten ist das persönliche Gespräch mit einem unserer Berater*innen", sagt Hölzel.Mehr Geld für Millionen DeutscheWer mehr über den Solidaritätszuschlag und seine aktuellen Chancen wissen will, prüft am besten die Infos unter www.vobadreieich.de/soli. Die Experten der Volksbank Dreieich geben außerdem gerne online Auskunft oder in einer ihrer Beratungscenter, zum Beispiel in Dreieich-Sprendlingen, Langen, Dietzenbach, Eppertshausen oder Neu-Isenburg.Pressekontakt:Kontakt: Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103-95 3000, kontakt@vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/4852264