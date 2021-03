Kurzfristig könnte im Falle einer Ablehnung des E-ID-Gesetzes durchaus das Wachstumspotenzial onlinebasierter Geschäftsmodelle gedämpft werden.In der letzten Woche war zu beobachten, wie stark die Kombination aus vielversprechendem Impffortschritt in Kombination mit der Aussicht auf massiven Stimulus auf die längerfristigen Zinsen wirken kann. In den USA, wo schon gut 20% der Bevölkerung mindestens die Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten haben (relativ zur Bevölkerung gut dreimal so viele wie in Deutschland) und wo die Aussicht auf ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...