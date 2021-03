Als einen der großen Gewinner in der Corona-Krise kann man sicherlich den Online-Händler Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) bezeichnen. Nach den starken Kursgewinnen in der ersten Jahreshälfte 2020 stagniert die Aktie aber seither in einer breiten Seitwärtsrange. Nun rutschte das Wertpapier in den vergangenen Börsensitzungen sogar seit langer Zeit wieder an die 200-Tage Linie ab, welche als starke Unterstützung fungieren sollte. Gestern kletterte dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...