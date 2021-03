Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006



Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.03.2021

Kursziel: EUR12,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.10.2020 (zuvor: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 11,00 auf EUR 12,50.



Zusammenfassung:

Das Aufkommen des Internets der Dinge, der 5G-Mobiltelefonie und Fibre Deep-Initiativen beenden die Dominanz des zentralisierten Cloud-Computing und treiben eine Welle von Investitionen am Netzwerkrand voran. ADVA ist sehr gut aufgestellt davon zu profitieren, weil sie rechtzeitig in die erforderliche Technologie in Form von einer Akquisition und F&E-Ausgaben investierte. Unterdessen führen Sicherheitsbedenken dazu, dass die Kunden Huawei zunehmend meiden, wodurch sich für ADVA weitere Möglichkeiten ergeben. Die Präsentationsmaterialien für die Ergebnisse 2020 von ADVA bieten ein höheres Maß an Transparenz über die Treiber des künftigen Wachstums als die Präsentationen im Kalenderjahr 2020, die sich stärker auf die Bewältigung der Pandemie konzentrierten. Zum Beispiel stieg der Beitrag des überdurchschnittlich margenstarken Software- und Servicegeschäftes im Laufe des Jahres 2020 von um die 20% auf 23% des Umsatzes. Das Management erwartet, dass dieses Geschäft innerhalb von drei Jahren 30% des Gesamtumsatzes ausmachen wird, wobei die Edge Networking Software Suite von Ensemble als wichtiger Wachstumstreiber agieren wird. Die Produktfamilie der MicroMux-Aggregationsgeräte machte 2020 rund 2% des Umsatzes aus. ADVA strebt für diese Produkte innerhalb von fünf Jahren 15% des Umsatzes an, da MicroMux einen weitgehend unerfüllten Bedarf abdeckt - nämlich reibungslose Upgrades der vorhandenen Infrastruktur unter beschränkten Platz- und Kostenbedingungen. Wir prognostizieren nun für ADVA eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,7% (zuvor 9,1%) für den Fünfjahreszeitraum bis Ende 2025, die hauptsächlich auf die Auswirkungen zunehmender Investitionen am Netzwerkrand auf ADVAs

Kommmunikationsdienstleister-/ NFV- (Virtualisierung von Netzwerkfunktionen) und Netzwerksynchronisationstechnologiesegmente (ca. 35% des Umsatzes 2020) zurückzuführen ist. Die Margen von ADVA sind in diesen Segmenten höher als bei optischen Netzwerken (ca. 65% des Umsatzes 2020). Wir gehen davon aus, dass ihr schnelleres Wachstum dazu beitragen wird, die Proforma-Betriebsmarge von ADVA von 6,0% im Jahr 2020 auf 10,1% im Jahr 2025 zu steigern. Wir haben unser Kursziel von EUR11,00 auf EUR12,50 angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 11.00 to EUR 12.50.



Abstract:

The advent of the Internet of Things, 5G mobile telephony and fibre deep initiatives are ending the dominance of centralised cloud computing and driving a wave of investment at the network edge. ADVA is very well placed to benefit having made timely investments in the requisite technology in the form of both acquisition activity and R&D spending. Meanwhile, security concerns are increasingly causing customers to shun Huawei, thereby creating further opportunities for ADVA. ADVA's 2020 results presentation materials feature a greater degree of transparency on the drivers of future growth than presentations during calendar 2020 which were more strongly focused on the response to the pandemic. For example, ADVA's higher margin software and services business climbed from around 20% to 23% of sales during the course of 2020. Management expect it to account for 30% of the total within three years, with the Ensemble edge networking software suite as an important growth driver. The MicroMux aggregation device product family accounted for around 2% of sales in 2020. ADVA are targeting 15% of sales within five years as MicroMux caters to a largely unmet need - namely smooth upgrades to legacy infrastructure within tight space and cost constraints. We now forecast a sales CAGR for ADVA of 9.7% (previously: 9.1%) over the five year period to end 2025 driven in large part by increasing network edge investment on ADVA's carrier / NFV (network functions virtualisation) and network synchronisation technology segments (ca. 35% of 2020 sales). ADVA's margins are higher in these segments than in optical networking (ca. 65% of 2020 sales). We expect their faster growth to be instrumental in widening ADVA's proforma operating margin from 6.0% in 2020 to 10.1% in 2025. We have raised our price target from EUR11.00 to EUR12.50 and maintain our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22164.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°