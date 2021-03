Hamburg (ots) - Die Pandemie stellt derzeit alle vor große Herausforderungen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind häufig von den wirtschaftlich unsicheren Zeiten betroffen: So erwarteten die Mittelständler letztes Jahr laut KfW-Mittelstandspanel 2020[1] einen Umsatzrückgang von 12 Prozent. Für mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer finanziellen Zukunftsfähigkeit gibt es nun den kostenlosen Liquiditäts-Check der DUB UNTERNEHMER-Akademie.Wirtschaftliche Umbrüche und finanzielle Unsicherheiten führen stets zu einer sinkenden Zahlungsmoral und rückläufigen Auftragslage. So stellte etwa eine Analyse von Creditreform fest, dass der Zahlungsverzug in Deutschland im ersten Halbjahr des letzten Jahres bereits zunahm[2]. Betriebe können durch diese Entwicklungen ihre Einnahmen zunehmend schlechter kalkulieren. Ein solides Liquiditäts-Management stellt dann die finanzielle Kontinuität sicher, hilft kurzfristige Lücken zu stopfen und nötige Investitionen zu tätigen. Mit dem kostenlosen Liquiditäts-Check, unter https://dub-akademie.de/liquiditaet/, hat die DUB Akademie nun ein Tool geschaffen, das Unternehmern dabei hilft, den eigenen Betrieb besser zu verorten und potenzielle Stellschrauben für eine optimierte Liquidität zu erkennen.Standortbestimmung und VerbesserungspotenzialeDurch gezielte Fragen ermittelt der Test in nur wenigen Schritten, wo das Unternehmen im Hinblick auf sein Liquiditäts-Management steht und stellt im direkten Anschluss eine Auswertung mit Vergleichswerten und Optimierungsvorschlägen zur Verfügung. Gemeinsam mit Digitalisierungs- und Finanzexperten entworfen, unterstützt die DUB Akademie so Betriebe unkompliziert dabei, hinsichtlich ihrer Finanzen etwas klarer zu sehen. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchten wir kleinen Betrieben und Mittelständlern dabei helfen, finanziell zukunftsfähig zu bleiben. Wir hoffen sehr, dass die KMU-Landschaft in Deutschland auch trotz der Krise so stark und vielfältig bleibt", erläutert Marc Wittbrock, Geschäftsführer der DUB Akademie, den Gedanken hinter dem Liquiditäts-Check. Wer sich darüber hinaus noch zu Themen wie Digitalisierung, Management und Leadership weiterbilden möchte, ist herzlich eingeladen einen Blick auf das umfangreiche Weiterbildungsangebot der DUB Akademie zu werfen.[1] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Mittelstandspanel.html[2] https://ots.de/WVtEyAPressekontakt:DUB UNTERNEHMER-AkademieSchanzenstraße 7020357 HamburgTel +49-(0)40-468832-601Fax +49-(0)40-468832-32E-Mail akademie@dub.deOriginal-Content von: DUB UNTERNEHMER-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136186/4852459