Angesichts der wachsenden Besorgnis der Aussteller und Partner über die kritische Situation von Covid 19, der restriktiven Maßnahmen und anderer Einschränkungen in vielen Ländern, hat das JEC World-Team beschlossen, an einem neuen Zeitplan zu arbeiten, um die nächste Ausgabe der Veranstaltung unter den besten Bedingungen im Jahr 2022 abzuhalten. Den Ausstellern wurden in einer Umfrage zwei neue Termine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...