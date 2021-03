Neckarsulm (ots) - Lidl überzeugt in der März-Ausgabe der Zeitschrift Ökotest mit seinen kosmetischen Produkten. Das "Cien Mizellenwassser" erhält sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch beim Gesamturteil die Note "sehr gut". Beste Qualität gibt es selbstverständlich zum günstigen Lidl-Preis: Gerade einmal 1 Euro pro 200 Milliliter kostet das Mizellenwasser. Auch für seine kleinen Kunden hat Lidl Top-Produkte im Angebot. Das "Zahngel For Kids Bubblegum" der Eigenmarke "Dentalux" bekommt ebenfalls die Bestnote "sehr gut" und gehört mit 0,30 Euro pro 50 Milliliter zu den günstigsten Produkten im Test. Das Zahngel ist geeignet für Kinder von 0 bis 6 Jahren.



