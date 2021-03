Der ZKB eKMU-X Index trat in der vergangenen Handelswoche bei 1'076 Punkten praktisch auf der Stelle.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der abgelaufenen Woche keine Stricke zu zerrissen. Obwohl einige Unternehmensnachrichten veröffentlicht wurden, ging das Gesamtvolumen ferienbedingt weiter zurück auf 436'000 Franken nach 699'000 Franken. Gezählt wurden 48 Abschlüsse gegenüber 49 in der Vorwoche. Der eKMU-X Index trat bei 1'076...

Den vollständigen Artikel lesen ...