Durch die Akquisitionen von Inno-Tech und Prins Verpakkingstechniek und Engineering am 01. März verstärkt Rovema seine Kompetenz in Edelstahlmaschinen und neuen Applikationen und kann neue Kundengruppen adressieren. Zudem gewinnt Rovema nicht nur gut ausgebildete Fachkräfte, sondern auch zusätzliche Produktionsfläche in unmittelbarer Nähe des Hauptproduktionsstandorts Fernwald. Alle Mitarbeiter an den Standorten in Reiskirchen (DE) und Veenendaal (NL) werden übernommen.Inno-Tech mit Sitz in Reiskirchen, Deutschland, ist spezialisiert auf vertikale Verpackungsmaschinen aus Edelstahl für die Lebensmittelbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...