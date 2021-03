WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland ist in der dritten Februarwoche niedriger ausgefallen als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Insgesamt wurden in der siebten Kalenderwoche (15. bis 21. Februar) 20 162 Todesfälle registriert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das seien 4 Prozent oder 776 Fälle weniger als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020.

In der Woche zuvor hatten die Zahlen auf dem gleichen Niveau der Vorjahre gelegen, in der ersten Februarwoche war noch ein Anstieg von drei Prozent festgestellt worden. Im gesamten Januar 2021 lagen die Zahlen sogar noch 20 Prozent über dem Monatsschnitt der vier Vorjahre.

Ein Vergleich mit der Zahl der beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Covid-19-Todesfälle sei derzeit bis einschließlich der 5. Kalenderwoche möglich, erkläuterte das Bundesamt. In dieser Woche (1. bis 7. Februar) starben laut RKI 2974 an oder mit Covid-19, damit sei die Zahl gegenüber der Vorwoche um 841 Fälle gesunken. Die gesamte Sterbefallzahl lag in dieser Woche bei 21 504 Menschen. Das sind vier Prozent mehr als im Schnitt der vier Vorjahre.

Auf Länderebene liegen die Zahlen bis Ende der vierten Woche des Jahres vor. Auf den gesamten Januar berrechnet wiesen Sachsen mit plus 57 Prozent (2930 Fälle), Thüringen mit plus 45 Prozent (1221 Fälle) und Sachsen-Anhalt mit plus 44 Prozent (1322 Fälle) die größte Differenz im Vergleich zum ersten Monat der Vorjahre auf./jto/DP/stw